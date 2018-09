Nabila Rifo terminó con graves lesiones tras accidente doméstico

Nabila Rifo, la mujer que sufrió la mutilación de sus ojos a manos de Mauricio Ortega, sufrió un grave accidente doméstico durante el domingo pasado, luego de que se cayera por la escalera desde el segundo piso de su vivienda, provocándole múltiples fracturas en la pierna derecha.



De acuerdo a El Mercurio, la afectada de 31 años se encontraba sola junto a sus cuatro hijos, siendo trasladada al Hospital de Coyahique por su actual pareja.



En el lugar, fue sometida a una cirugía en el que se le instaló un fijador externo por una fractura de tibia, pero ante la complejidad de la lesión tuvo que ser trasladada en avión-ambulancia a Santiago, para que continuara su tratamiento en el Instituto Traumatológico.



Rifo sostuvo que "me resbalé, porque tengo piso flotante. Ni siquiera pisé un peldaño", añadiendo además sobre el pronóstico que "me han dicho acá que se me rompió la tibia y el peroné, además de los huesos del tobillo. El doctor está viendo cómo me pueden operar para no quedar con secuelas. El riesgo es que a lo mejor no pueda volver a caminar bien".