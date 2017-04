Nabila Rifo: "Tengo que hacerme cargo de mi vida"

"No tengo tiempo para quedarme sentada, yo tengo que hacerme cargo de mi vida y de mis chicos porque soy su mamá y por algo estoy viva, por algo Dios quiso que siguiera acá".

De esta manera, Nabila Rifo se refirió a su futura luego de que Mauricio Ortega fuera declarado culpable de la brutal agresión que la dejó sin sus ojos.

En conversación con La Cuarta, la mujer relató que de a poco va acostumbrándose a esta nueva vida.

"Hay días buenos y hay otros en que me da pena, rabia, me siento impotente y me pongo a llorar. Pero dura poco porque a mí me gusta mantener soplada mi casa y para eso tengo que hacer las cosas aunque me choque a cada rato con todo", dijo.

En esa misma línea, Nabila enfatizó que "con mis chicos ahora nunca voy a estar sola porque ellos son todo lo que me importa".

La joven de 29 años relató que ahora no está sola, que ahora Cesar Barragán la ayuda en todas las cosas que necesita. "A él lo conozco desde que tenía 16 años y le agradezco tanto que se haya hecho cargo de mis hijos apenas se enteró de lo que me pasó, el año pasado", indicó.

"Fue el primero que corrió y se preocupó de que mis hijos tuvieran que comer, mientras yo estaba hospitalizada", añadió.

Consultada por su encuentro con la Presidenta Michelle Bachelet, Nabila indicó que "ella es tan humilde y cariñosa, me abrazó".

"Yo quería atenderla y le ofrecí té, pero ya había tomado desayuno", contó con un dejo de orgullo", sentenció.