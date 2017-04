Nabila Rifo: "Odio a Mauricio Ortega"

Ad portas de que se conozca la sentencia contra el único imputado del ataque a Nabila Rifo, Mauricio Ortega, la mujer de 29 reconoció que odia a su expareja.

En entrevista con Muy buenos días de TVN, Rifo sostuvo que "lo odio, hay sentimientos encontrados, porque lo odio".

"Me sacó todo de raíz, por último me hubiera dejado algo para que me hubieran salvado algo de mis ojos, pero nada", agregó.

En esa misma línea, la víctima señaló que "siempre he querido decirle por qué me hizo esto, por qué me sacó mis ojos. Me dejó ciega y no puedo ver a mis hijos, es el mayor dolor, porque yo nunca más voy a volver a ver y el quizás en unos años salga libre".

Consultada por la posibilidad de que Ortega quede absuelto, Nabila indicó que pensaría en dejar su hogar. "De repente no sé, ojalá Dios quiera que la justicia haga su trabajo, si no yo no voy a estar tranquila, tendría miedo", dijo.

"Yo me tendría que ir a otra cuidad, quizás al Norte, no podría dormir, no podría estar tranquila si él está libre", puntualizó.