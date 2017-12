Nabila Rifo explicó las razones de su denuncia contra Canal 13, Tonka Tomicic y "Bienvenidos"

Nabila Rifo comentó las razones en torno a las razones de su denuncia en contra de Canal 13, Tonka Tomicic y el exdirector de "Bienvenidos", Pablo Manríquez, por daño moral.



En conversación con el matinal de Chilevisión, la joven expresó que la estación no contaba con los permisos para divulgar información privada, como por ejemplo el informe médico.



"No había autorización para divulgar nada de eso y sobre mi identidad. Ellos no tenían por qué hablar mal de mí. Una porque yo tengo mis hijos grandes y un programa no podía haber hecho eso", declaró.



Rifo añadió además que Canal 13 nunca se comunicó con ella para ofrecer alguna disculpa. En tanto, su abogada, Paz Becerra, explicó el porqué la causa es contra Tomicic y no ante Martín Cárcamo.



"Al analizar el video resulta más evidente el protagonismo de ella al liderar los diálogos", afirmó, en una situación que generó un amplio respaldo en redes sociales.