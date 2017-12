Mutual de Seguridad y la Ley de Inclusión: "La mayor barrera de entrada laboral es cultural"

A falta de poco menos de dos meses para que entre en vigencia la Ley de Inclusión laboral, Paz García, directora del área psicosocial de la Mutual de Seguridad, conversó con La Prueba de ADN explicó cómo se preparan las empresas para cumplir la normativa.



"Tienen impactos importantísimos en varios ámbitos, porque implica dar una oportunidad de entrada al mercado laboral a una población que ha estado históricamente excluida y por lo tanto invisibilizada", dijo sobre la nueva ley.



A partir de febrero, los organismos públicos y empresas que posean 100 o más colaboradores deberán contar con el 1% o más de trabajadores con capacidades diferentes.



Ante la nueva normativa, García señaló que "las empresas tenemos que empezar a hacernos cargo y la sociedad también, de todo lo que son las barreras para la inclusión de las personas con discapacidad".



Al identificar la mayor barrera de entrada para la inclusión laboral, la funcionaria de la Mutual no dudó en señalar que es un tema "cultural". "Al ser una población invisibilizada, no te has relacionado con ellos en el trabajo. Serán un punto importante de abordar y nos hará muy bien para ponernos más inclusivos y reflexivos", agregó.



Por último, indicó que esta ley ya es un tema instalado en otros países de Latinoamérica con cuotas de 5 y 6 % a excepción de Colombia y Chile. "Nosotros estamos empezando a transitar un camino que parece muy desafiante, pero en realidad está muy desarrollado en otras partes".