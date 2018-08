"Museo de la mala memoria": Agustín Squella exige explicaciones a Ampuero por polémica frase

El abogado y miembro del directorio del Museo de la Memoria, Agustín Squella, exigió explicaciones al ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, por afirmar que se trata de un "museo de la mala memoria".

En su libro Diálogo de Conversos (Editorial Sudamericana, 2015), el actual canciller profundizó que "no lo critico por los horrores de la represión que exhibe, y que debe exhibir para que no se olviden, sino por lo que no cuenta, por lo que calla".

"No lo critico por la justa denuncia que hace de la historia de Chile, sino por el injusto silencio que guarda ante ella", añadió en el texto.





En conversación con ADN Hoy, Squella manifestó que "necesitamos una explicación de su parte" y advirtió que en sus tareas como representante del país en el extranjero "le pueden esperar situaciones incómodas y muy adversas".

"Sería bueno que él explicara cómo puso su firma en un libro en el que se afirmaron las cosas que se afirman", precisó.

Museo de la Memoria: "Hablar de montaje es desconocer de modo grosero la historia de Chile"

El académico también también se refirió a la renuncia al Ministerio de las Culturas de Mauricio Rojas y aseguró que "pone en evidencia que los gobiernos toman determinaciones irreflexivas, no suficientemente informadas, desprolijas, aunque yo creo que esta palabra de queda corta".

Para Squella, "es difícil no pensar que el Presidente Piñera, en la designación del exministro Rojas", no tuviera un conocimiento acabado "de este colaborador que cayó en su círculo súbitamente".

También criticó que "particularmente en Chile, no hay una cultura de Derechos Humanos" y explicó que "los museos de la memoria no son clases de historia. No le pidamos lo que no quieren ser que sean. Son inevitablemente, por su propia naturaleza, testimoniales".

Van Rysselberghe criticó el Museo de la Memoria, aunque reveló no conocerlo