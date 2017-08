Mujer recibió amenazas de muerte tras ser acusada en Facebook de atropellar a unos perros

Una incómoda situación por culpa de las denuncias en redes sociales vivió una mujer de Angol, que comenzó a recibir una serie de amenazas de muertes, luego de que fuera acusada de haber atropellado a unos perros.



De acuerdo a Las Últimas Noticias, Carolina Rebolledo Flores pasó cerca de las 19:00 horas del sábado por Avenida O’Higgins, rumbo al sector de Huequén, estando en el paradero 11 dos perros en la calzada. Según su relato, "no los pasé a llevar en ningún minuto" y que de haberlo hecho "la persona de atrás me hubiese tocado la bocina o alguien me hubiese dicho algo en el momento".



No obstante, con el correr del día empezó a recibir una serie de pantallazos de cercanos y desconocidos, en donde le llegaban mensajes del tipo "eres poca mujer y poca cosa", "si yo tuviera auto, yo mismo te atropellaría, a ver si te gusta".



"Gente incitaba a otras personas a que me vinieran a linchar. Decían que me iban a reventar los vidrios, que me iban a pegar y que me iban a matar", sostuvo.



Toda esta reacción surgió tras una publicación en Facebook, en donde una usuaria denunciaba que había atropellado a los animales y que "solo alcancé a gritarle algo y a sacar la foto del auto".



Lo peor llegó durante la madrugada del domingo, cuando Rebolledo recibió una amenaza de muerte, por lo que decidió actuar e ir a la unidad de la PDI de Angol a poner una denuncia por amenazas.



Tras esto, la mujer comenzó a pedir explicaciones en la publicación en la red social, comenzando a ser borrados varios mensajes. No obstante, tras un tiempo, apareció la siguiente publicación: "Hola señorita Carolina, me quiero disculpar por lo que comenté, ya que me he enterado que la han estado amenazando por haber atropellado un perro".