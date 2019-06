Mujer que se grabó agrediendo a su hija: 'Hay mamás que son peores que yo'

La madre que fue detenida y dejada en libertad en la comuna de Maipú por grabarse golpeando a su hija, habló de las razones por las que cometió la agresión.

"Todos cometemos errores, y no soy la única yo. Hay mamás que son peores que yo", aseguró Carolina Ximena Tapia a 24 Horas.

"No sé, me sentí mal, me sentí como que me bloquié", fue la parte de la justificación que dio.

En un primer video la madre de 38 años aparece rompiendo certificados laborales de su expareja, el que está en la cárcel y a quien iba dirigido el video. "Me desquité con ella para que a él le doliera. Yo igual estoy arrepentida", confesó.

Asimismo, se reveló que la menor tenía signos de desnutrición y que la mujer tiene otro hijo de siete años.

Finalmente, la pequeña fue entregada a su abuela y Tapia fue detenida, pero la Fiscalía ordenó su libertad, aunque podría ser formalizada por violencia intrafamiliar, donde sería agravante la grabación y sobreexposición de la niña.