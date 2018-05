Mujer que funó a hombre de acoso en el Metro debió disculparse por Facebook

Un caso que puede sentar un precedente es el que involucró a dos personas, una mujer joven y un hombre adulto, en donde una acusación de acoso sexual por Facebook terminó en una disculpa pública por redes sociales.



Fue lo que ocurrió con Kimberly Bustos Díaz, quien denunció haber sido víctima de un toqueteo en la estación Franklin del Metro por parte de Samuel Emilio Salinas.



La joven realizó una publicación en Facebook, en donde afirmaba el hecho, escribiendo "funa a este cerdo asqueroso que anda en el Metro tocando el poto. Por favor compartir. Lo publicaré en todos los lugares existentes. No me queda más que eso para bajar un poco la rabia e impotencia".



Ante esto, varios usuarios se colgaron de la publicación, además de señalar que Salinas había sido bajado del Metro por las mismas razones.



Frente a la situación, el supuesto agresor se querelló en contra de Bustos por el delito de injurias y calumnias, por lo que el caso llegó a tribunales, considerando de paso que la familia aseveró haber recibido una serie de amenazas y comentarios desagradables hacia ellos.



Finalmente, el litigio llegó a un acuerdo de conciliación, certificado por el 10° Juzgado de Garantía de Santiago, el cual aprobó: "Disculpas públicas en la sala de audiencia, bajar la publicación de injuria en la red social Facebook y subir publicación por este mismo medio Facebook disculpas públicas por publicar en red estas injurias, la cual deberá estar vigente en la red por 15 días".



Vale decir que las acciones ya fueron cometidas y que el caso no reviste audiencia de sobreseimiento, ya que se logró una conciliación y no un acuerdo reparatorio, cerrando de paso la causa.