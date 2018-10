Mujer que asesinó a su pareja en Puerto Montt arriesga cadena perpetua simple

En el Tribunal Oral de Puerto Montt comenzó el juicio contra Miguelina Espinoza (44), acusada de asesinar a su pareja el 16 de julio de 2017 en su domicilio. La fiscal a cargo de la investigación, Natalie Yonsson, confirmó que Fiscalía pedirá cadena perpetua simple.

Según los antecedentes entregados en el juicio, el crimen ocurrió en la casa que compartían en población Antonio Varas, lugar al que, presuntamente, la mujer llegó en estado de ebriedad y apuñaló a Javier Molina en el cuello, provocándole la muerte.

La defensora de la acusada, Karen Muzenmayer, afirmó que Espinoza no niega el crimen, pero que esperan confirmar que el accidente se dio dentro de una situación de violencia intrafamiliar. "No se está negando la participación, porque los hechos fueron así. Vamos a discutir si efectivamente la figura es parricidio, porque el resultado no fue buscado ni querido por mi representada", aseguró la abogada.

De no confirmarse el parricidio, Miguelina Espinoza igualmente arriesga una condena de 540 días por delitos de lesiones graves.