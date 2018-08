Mujer asegura que abortó por intoxicación en Quintero: Acusa negligencia del hospital

Fany González Medina (21) aseguró haber abortado como consecuencia de la contaminación existente en Quintero.



En conversación en exclusiva con ADN, la mujer responsabilizó a la situación ambiental y al hospital Adriano Cousiño de la comuna de la Región de Valparaíso.



"Ayer (miércoles) aborté por negligencia netamente del hospital. Asistí anteriormente por síntomas de envenenamiento por los tóxicos que hay en Quintero. Me dieron el alta y me mandaron para la casa. No me dieron suero, ni practicaron ecografías ni ningún tipo de ayuda. Solo que estaba normal y que era normal por el embarazo", relató.



González continúa su relato detallando que "llego a mi casa y en la mañana aborto. Llego al hospital, me dieron que el huevo estaba vacío y que no me podían dar una solución del porqué había abortado".



La mujer asevera que "hay más casos en Quintero (de abortos), que vienen desde años, no está pasando solo desde ahora (…). Hoy en la mañana (jueves) llega una niña, con síntomas de aborto desde el lunes, fue al hospital y ahora está con pérdida esperando que aborte".



A juicio de González, lo que esperan desde el hospital "es que abortemos, que perdamos el bebé en nuestra casa o en el hospital", en una situación que "más que colmar la paciencia, se está pasando muy por debajo lo que nos pasa como mujeres".



Vale decir que se han reportado, de manera informal, otros ocho casos, de los cuales aún se desconocen datos oficiales sobre estos.