Mujer apuñalada en marcha pro aborto: "Estamos juntas como movimiento y esto debe continuar"

Kelly Barrera, una de las tres mujeres apuñaladas durante la marcha por el aborto libre, relató cómo fue atacada la tarde del miércoles, en la Alameda de Santiago.

En entrevista con La Tercera, la mujer contó que viajó con su hermana desde Copiapó a la capital para acompañar a su mamá en una toma de exámenes médicos. Aprovechó la circunstancia para participar de la manifestación y, cuando estaba en ella, vio a un grupo de encapuchados que realizaban destrozos. Barrera, junto a otras mujeres, comenzaron a gritarles.

"En ese minuto se acercan varios encapuchados y nos empiezan a empujar. A mí me empujó uno de ellos y yo reaccioné y lo empujé, me defendí. Ahí él se fue, pero llegó otro corriendo, me enterró algo en la guata y se fue. Como estaba con mi mamá no quise decir nada al principio, pero luego me sentía mal, tenía mucha sangre en el vestido", relató.

La víctima no pudo identificar si los agresores pertenecían al Movimiento Social Patriótico, que reconoció que hizo contramanifestaciones pero se desligó de ataque. "No puedo dar certeza que él fuera uno de ellos, porque no tenía nada que lo identificara. Salvo que estaban todos encapuchados y de negro", dijo.

"No todos pensamos lo mismo, ni estamos de acuerdo con muchas cosas, pero no por eso voy a acuchillar a una persona. No creo que él fuera un delincuente, no sé de qué movimiento era, pero no lo veo como un delincuente", agregó.

"Estamos juntas como movimiento y esto debe continuar. Es la primera vez que encapuchados atacan a las personas que marchan, antes lo hacían a las policías. Es lo que más nos preocupa. Para una próxima ocasión hay que tener los cuidados que corresponden. Espero que algo se pueda hacer para evitar que esto se repita", complementó.