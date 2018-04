Mujer acusó agresión de guardias del Metro solo por pedir ayuda para persona no vidente

Una inexplicable agresión sufrió una mujer por parte de un guardia en el Metro de Santiago.

En su cuenta de Facebook, Romina Muñoz relató que alrededor de las 10 de la mañana se encontraba en la estación Cal y Canto.

Allí solicitó ayuda para una persona no vidente, momento en el que uno de los guardias "me contestó de una manera grosera", razón por la que decidió tomarle una foto.

"Cuando llega el metro y voy a subir, la asistente de metro como ellos le llaman, me saca del pelo y me dice: no te vas a ir porque está prohibido sacar fotos", sostuvo.

La mujer comenzó a pedir que la soltaran y a gritar. "Me empezaron a agredir sin saber ciertamente lo que pasaba, no entendía nada, me trataron como a una delincuente", indicó.

Muñoz acusó que quedó con hematomas en el brazo por el forcejeo y que las cámaras de Metro no lograron grabar la situación. Sin embargo, hubo testigos que le lograron enviaron imágenes.

"Aún tengo miedo, rabia, pena e impotencia", lamentó la pasajera, quien anunció que denunciará el hecho ante la justicia. Desde Metro aseguraron que están realizando una investigación interna.