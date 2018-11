Muerte de Camilo Catrillanca: los delitos por los que serán imputados los cuatro carabineros

Este viernes serán formalizados los cuatro carabineros implicados en el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, el pasado 14 de noviembre en la comunidad Temucuicui, en la región de La Araucanía.

El sargento Fabián Alarcón Medina será formalizado por el delito de homicidio, luego que los peritajes de la PDI determinaran que una de sus balas terminó en la cabeza del hombre de 24 años. De acuerdo con La Tercera, arriesga de 10 años y un día a 15 años de cárcel. También será imputado por del homicidio frustrado del adolescente de 15 años que acompañaba a Catrillanca en el tractor.

Las indagatorias de la policía civil arrojaron que la bala entró directa en el cráneo de la víctima, descartando que el proyectil hubiese rebotado en una de las ruedas del tractor. Catrillanca también tenía una herida en un brazo producto de una esquirla de bala.

El sargento Raúl Ávila Morales será imputado por los delitos de homicidio frustrado del adolescente y de destrucción de documentos de la investigación, tras confesar que destruyó la tarjeta de memoria de la cámara GoPro que portaba cuando ocurrió el crimen.





En su declaración a la fiscalía, cita La Tercera, Ávila reconoció que fue un "error" destruir la memoria, pero aseguró que la cámara no estaba grabando. "Quiero precisar que esa cámara no estaba grabando, pues antes de concurrir hasta el sitio del suceso, recuerdo haber encendido la cámara para revisar si tenía batería y en ese momento me di cuenta que tampoco tenía la tarjeta de memoria, dándome cuenta de ello, porque la cámara entrega un mensaje que no recuerdo exactamente cuál es, pero indica eso", dijo.

"Fue en ese momento que recordé que esa tarjeta de memoria yo la había extraído días atrás. Eso lo hice porque esta cámara la usé durante mis vacaciones que tomé junto a mi familia, y dentro de las imágenes que estaban en esa memoria había imágenes y videos íntimos con mi señora, entonces mi idea era respaldarlos y luego borrarlos desde la tarjeta para que luego esta fuera utilizada en el trabajo. Reconozco que fue un error", agregó.

En tanto, el suboficial Patricio Sepúlveda Muñoz y el cabo 1º Braulio Valenzuela Aránguiz enfrentarán cargos por obstrucción a la investigación, porque en su primera declaración dijeron que ninguno de los efectivos portaba cámara.