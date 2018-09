Movimiento de ultraderecha empapeló liceos de Santiago con duros mensajes contra estudiantes

Un grupo de ultraderecha -como así se definen- denominado Motín Estudiantil se encargó de empapelar algunos liceos de Santiago con duros mensajes que alertaron a las comunidades y a ciertos movimientos que rechazaron la acción.

"Tu única lucha es perder clases, flojo 'ql'" y "El globalismo te tiene encapuchado, 'maricón' y 'drogado'", dicen algunos de los lienzos que se pegaron fuera de establecimientos como el Liceo 1, Internado Nacional Barros Arana e Instituto Nacional.

De acuerdo a lo dicho por La Tercera, los escolares buscaban amedrentar el movimiento estudiantil, una semana después de que se presentara el proyecto de Aula Segura.

La vocera de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Cones), Amanda Opazo, señaló al diario que "hasta ahora nadie se ha pronunciado respecto del tema y la única respuesta que hemos tenido es del mismo grupo, que nos amenaza a través de redes sociales", comentó.

Para ella, los responsables de estos actos son adultos y no escolares, por lo que solicita un pronunciamiento de las autoridades que hasta ahora no se ha dado.

"Esto ocurre justo cuando el gobierno presenta el proyecto de Aula Segura, que es contra la violencia. Pero no podemos condenar solo un tipo de violencia", expresó.

Por su parte, el rector del Instituto Nacional, Fernando Soto, indicó que es una situación inédita, en la que se encuentran "recabando antecedentes y no queremos anticiparnos a hacer un juicio. Una opción es que sean grupos de ultraderecha, no sería raro, y eso generaría un escalamiento de conflictos", planteó.

Motín Estudiantil reafirmó su postura, argumentando que dicen la verdad sobre la situación en la que viven los liceos y escuelas públicas hoy en día.

"No nos disculpamos por los mensajes que situamos en los llamados colegios emblemáticos, no nos importa ser políticamente incorrectos; preferimos decir la verdad antes que no ofender a nadie", dijeron.