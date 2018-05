Movilh pide intervención del Gobierno por acusaciones de homofobia en caso Ámbar

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) solicitó la intervención del Gobierno ante la denuncia de discriminación formulada por el tío de Ámbar, Ignacio Páez, quien acusó que no se le dio la tuición por ser gay.

En una carta dirigida a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, la entidad califica la acusación de "gravísima" y que, de ser efectiva, el proceso por la custodia cometió "el fatal error" de ceder su crianza a un hogar donde Ámbar corría peligro.

"Fue apartada de un familiar que le pudo entregar amor y protección solo en virtud de prejuicios que, en este caso, vulneran derechos humanos básicos, así como el interés superior del niño", puntualizan.

En concreto, el Movilh solicita a Recabarren que "en el marco de sus competencias indague, o encomiende averiguar, en qué parte del proceso Páez fue discriminado, de manera de identificar a los responsables y sancionarlos con las herramientas judiciales o administrativas más idóneas".





"Estimamos del todo necesario que su repartición intervenga en coordinación con la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, así como que desde el Ejecutivo se solicite a la Fiscalía que en el marco de las investigaciones del crimen que quitó la vida a Ámbar, se considere como una de las aristas de los estudios a la denuncia de señor Ignacio Paéz", añadieron.

El tío de Ámbar, niña de 1 año y 7 meses que murió asesinada y violada por la pareja de su hermana, acusó que "me hicieron discriminación, me tiraron a un lado por mi preferencia sexual".

"Ellos me preguntaron antes de la audiencia si era homosexual y yo dije que sí, dijeron que no había problema y después me salen con esto", disparó.