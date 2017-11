Morel y "funas" a Piñera: "Si el Frente Amplio está detrás no es un movimiento positivo para Chile"

Cecilia Morel, en conversación con el Ciudadano ADN, dijo que espera que el Frente Amplio no esté detrás de las "funas" que sufre Sebastián Piñera durante la campaña presidencial.

"No creo que esos sean los jóvenes de Chile ni el Frente Amplio (…) Espero que el Frente Amplio no sea eso, si está promoviendo eso no es un movimiento nuevo ni positivo para el país", dijo la ex primera dama sobre lo que calificó como “agresividad planificada”.

Morel aseguró que las faltas de respeto en la campaña están yendo "demasiado lejos", pero descartó que la derecha participe de actos como las "funas".

"En nuestro sector, nunca he visto que vayan a abuchear, a funar a otros candidatos. Nuestro sector, en ese sentido, es más respetuoso (…) Así lo demuestran los hechos", agregó.