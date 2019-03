Monckeberg: 'Una ley que por decreto iguale los sueldos entre hombres y mujeres sería inviable'

El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, se refirió a la Ley de igualdad salarial impulsada durante el gobierno de Michelle Bachelet, que buscaba regular la desigualdad de género.

En conversación con ADN Hoy, el secretario de Estado reconoció que "efectivamente hay una brecha salarial injusta en contra de las mujeres del 17% aproximadamente", pero que en términos judiciales "es complejo de acreditar".

"Uno debe esperar que esta ley tenga una jurisprudencia, una forma de interpretación por parte de la Dirección del Trabajo y los Tribunales un poco más homogénea y más clara", sostuvo.

Además, puntualizó que "más que tener una ley que por decreto iguale los sueldos, que sería inviable, tenemos que hacer cosas mucho más anteriores como la ley de sala cuna universal", proyecto que beneficiará a "todas las mujeres, sin excepción".





Monckeberg descartó que la empresa de zapatos Guante/Gacel haya cerrado, sino que "cambia su modelo de negocio" en un mundo donde actualmente "se están imprimiendo los zapatos y las zapatillas en 3D".

"Guante no cierra, lo que decidió es importar zapatos en lugar de fabricarlos en Chile, decisión que había tomado parcialmente hace unos años atrás, y parte de los zapatos los hacía en Brasil", precisó.

Para Monckeberg, esto "está pasando en todo el mundo respecto al empleo, donde los países que salen bien son los que se ponen de parte de los empleos que se crean y no los que se cruzan de brazos sencillamente viendo aquellos empleos que desaparecen, porque la tecnología los superó".

"Por eso le ponemos tanta fuerza a la modernización laboral. Lo que nosotros queremos es que los trabajadores no lleguen tarde (...) lo que se busca es ponerlos al día para que los trabajos que ellos tengan sean los trabajos que vienen, que están apareciendo, y no solamente quedarse en trabajos que van a ir desapareciendo", señaló.





Finalmente, el ministro adelantó que "vamos a aplicar todo el rigor de la ley" ante los despidos masivos en DUOC, donde profesores fueron desvinculados tras 15 años de trabajo, antigüedad que no quedó retratada en su finiquito.

"En materia de educación no es primera vez que escucho que hay profesores que son despedidos en diciembre y recontratados en marzo. No me gusta, definitivamente. No se le respetan las vacaciones, no generan antigüedad y eso me parece completamente abusivo e ilegal", disparó.