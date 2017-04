Ministro Valdés por monedazo: "Quedé impresionado por la agresividad"

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se refirió por primera vez al lanzamiento de monedas que sufrió en un local de comida, cuando pagó una apuesta con Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco.

Para el titular, "esto no es un tema de justicia o no justicia, es parte de la civilidad" y relató que en el momento "quedé impresionado por la agresividad. Esas no son maneras de tratarse entre personas de un mismo país".

"Me tiraron monedas y me amenazaron de manera bastante violenta, nunca me había pasado y espero que no me pase más", añadió.

Valdés no se deja intimidar por el hecho y advirtió "voy a seguir circulando por la calle, no voy a dejar de ser un ciudadano. No quiero vivir separado de las cosas que hace cualquier chileno".