Ministro de Salud: "Tenemos que transparentar el precio de los medicamentos en Chile"

El ministro de Salud, Emilio Santelices, conversó con ADN Hoy sobre la polémica por el elevado precio de los medicamentos en el país y abordó las denuncias por mala praxis en el Hospital San Borja Arriarán.



Respecto al estudio de una consultora extranjera que posiciona a Chile como uno de los países con los precios más altos en remedios, Santelices reconoció el hecho y señaló que el gobierno está trabajando en un proyecto de ley para contrarrestarlo.



"Tenemos que avanzar de manera decidida y así lo ha determinado el presidente Piñera en disminuir el gasto de bolsillo en salud, porque la mayor parte de este está determinado por los altos precios de medicamentos. Y es por ello que nosotros hemos puesto suma urgencia a este proyecto de ley y esperamos que la Comisión de Salud se tome celeridad de estas indicaciones para avanzar definitivamente en terminar con los sobreprecios", indicó.



El titular de Salud entregó como fórmulas avanzar en la venta en góndolas de los medicamentos que no se venden con receta médica y aumentar la competencia, para así poder abrirse a más mercados.





Al ser consultado por quién se queda con este margen económico en los medicamentos, el ministro apuntó contra los laboratorios, distribuidores y cadenas. "Todos. Y por eso una de las indicaciones que hemos puesto es que tenemos que transparentar los precios y eso significa que por ley van a tener que estar disponibles para la comunidad; cuál es el precio del laboratorio de dónde sale, del que intermedia y cuál es el margen de la farmacia", aseguró.



Respecto a las denuncias en el Hospital San Borja por prácticas de atención auge en cáncer de mama por vías no ideales: "Nos pareció de máxima gravedad y se instruyó que se hiciera una auditoría de la situación para levantar los antecedentes".



"La auditoría dice que revisado los casos denunciados, todos aquellos que administraron los medicamentes por una u otra vía se ajustaron a los protocoles y no establecen responsabilidades", agregó.



Por último, señaló que pese al balance de la auditoría buscará establecer las responsabilidades correspondientes para hacer las correcciones. "Por otro lado también con la misma fuerza hay que avanzar hacia la solución y el mejoramiento de las prácticas para que si algo ha ocurrido que no es lo de adecuado se solucione, y entregar seguridad a la población de que las cosas se van a hacer bien", concluyó.