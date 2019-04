Ministro de Salud evitó hablar de la circular sobre isapres: 'No hay más temas'

El ministro de Salud, Emilio Santelices, evitó a la prensa durante este jueves, durante la actividad que dio el vamos a la venta de preservativos en kioskos de Santiago.



La autoridad no quiso referirse ante la postergación de una circular, la cual obligaba a las isapres a bajar el valor de sus planes.



"no hay más temas", fue la respuesta de Santelices tras ser consultado por el tema, el cual generó sorpresa y molestia en algunos sectores. Esto, porque el Gobierno postergó para dos años más una resolución que obligaba a estas instituciones bajar los planes de salud cuando cumplan determinado tramos de edad.



Esto ocurre solo cuando los usuarios que manejan esta información decidan reclamar en su isapre o ante el ente regulador.



"No hay otros temas. Estamos en otra pauta y que es histórica. Agradezco y cualquier otro tema lo vemos en otra oportunidad", sostuvo el ministro.