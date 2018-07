Ministro de Salud asegura que ordenó la venta de sus acciones en Sonda

El ministro de Salud, Emilio Santelices, aseguró que hace dos días ordenó vender las acciones que tenía de la empresa Sonda, que tiene tratos con Fonasa.

De acuerdo con el secretario de Estado, el reportaje de Ahora Noticias es inexacto al decir que adquirió su participación en marzo de este año, el 13 de marzo, dos días después de asumir el cargo. "Está acreditado que fueron compradas en julio de 2017 por la corredora", dijo.

"Cuando yo me entero de esta situación, hace dos días, hice que se vendieran. No existe ningún conflicto de interés. No sabía cuáles eran las carteras que manejaban", agregó.

Según el ministerio de Salud, la compra de las acciones figura hecha el 13 de marzo "por un error cometido por el contador del ministro a la hora de publicar, en su Declaración de Patrimonio e Intereses".

La cartera detalló que "las acciones a nombre de San Gabriel representan apenas el 0.000039% ($40 millones) del total de acciones de Sonda, por lo que difícilmente se configura algún conflicto de interés".

"El contrato al que alude la nota periodística entre Sonda y Fonasa fue concretado en noviembre del año pasado, es decir, por la administración anterior. No existe relación alguna entre ese acuerdo y Emilio Santelices", agregó.