Ministro de Justicia catalogó de "triste espectáculo" polémica por Punta Peuco

"Encuentro muy deplorable la forma en cómo se hicieron estas gestiones en las horas postreras del Gobierno pasado. Eso no se hace, me parece que hay que tener seriedad".

Así consideró el ministro de Justicia, Hernán Larraín, la polémica sobre el decreto presidencial que transformaba a Punta Peuco en un recinto humanitario y que el fin de semana tuvo un nuevo episodio con la revelación del extitular de la cartera, Jaime Campos, quien reconoció que se negó a firmar el documento sobre el recinto.

"Tuvieron mucho tiempo para resolver estos temas de una manera distinta de como lo hicieron. No pueden hacer un parche de última hora, porque obviamente eso se puede predecir, tiene otro sentido, un objetivo político comunicacional que a nadie ayuda", señaló Larraín.

Para el exsenador, "las explicaciones deben ser dadas por las autoridades que dieron este triste espectáculo al final del gobierno pasado".

En un video, Campos admitía que "de una manera a mi modo de ver extraña, el sábado 10 en la noche y el domingo 11 en la mañana, a horas de la transmisión de mando, me plantearon la necesidad de ejecutar un acto administrativo que no implicaba el cierre de Punta Peuco, como algunos lo indican, pero que objetivamente se refería a él".

"Me pareció solo una maniobra comunicacional efectista y a la que yo no me prestaba. Desde el punto de vista jurídico, la proposición que me estaban haciendo adolecía de errores que lo podían transformar en un documento ilegal. A horas del proceso de transmisión de mando, un acto de esta especie lo único que iba a lograr era empañar lo que ha sido la tradición republicana en materia de cambio de mando y, con el propósito de evitar ese bochorno, me negué a hacerlo", aclaró.