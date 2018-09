Ministro de Economía: "Uno no puede transar el medio ambiente por el desarrollo"

El ministro de Economía, José Ramón Valente, ratificó que el Gobierno no dudará en cerrar empresas que no respeten la normativa ambiental, luego que la secretaria de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, aseguró que el Ejecutivo no “descartaba” paralizar a las compañías responsables de la crisis ambiental en Quintero y Puchuncaví, región de Valparaíso.

"Al final uno no puede transar el medio ambiente por el desarrollo, tiene que compatibilizar ambos", dijo Valente, en ADN Hoy.

"Si aquí hay empresas que no están cumpliendo con la normativa, que están depredando el medio ambiente, esas empresas están en riesgo de ser cerradas hasta que cumplan con la normativa que se les está exigiendo", agregó.

El secretario de Estado afirmó que el Gobierno apuesta por un balance "entre crecimiento y sostenibilidad", "que incluye medio ambiente, pero también trato con la comunidad, buenos gobiernos corporativos, que exista la igualdad de género".

"No podemos hacer que el crecimiento sea acosta del medio ambiente o acosta del maltrato a las comunidades", sumó.