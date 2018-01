Ministro de Economía reveló que se enteró que acompañará a Bachelet a Cuba "por la prensa"

Con una serie de polémicas previas se realizará la visita de la Presidenta Michelle Bachelet este fin de semana a Cuba.

Primero fueron las acusaciones de Chile Vamos, que hablaban de un "gustito" de la Jefa de Estado por viajar a la isla, y ahora es el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, quien dijo que se enteró "por la prensa" que va en reemplazo del canciller Heraldo Muñoz, quien se restó de participar.

"La única noticia que tengo es por la prensa. Nadie me ha invitado a mi a ninguna parte. No he tenido oportunidad de hablar con la Presidenta", dijo el titular de las finanzas de Chile, reforzando que es importante la asistencia de empresarios para reforzar lazos con la isla.

Por su parte, la oposición espera que Bachelet condene las violaciones a los Derechos Humanos y hable con la disidencia en el lugar, indicando que "no es fácil encontrar la justificación" para el viaje debido a lo pequeño del intercambio económico con nuestro país.