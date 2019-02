Ministro de Agricultura e incendios en el sur: 'Este año hemos visto mayor intencionalidad'

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, aseguró que es “difícil” saber el origen de los incendios forestales que afectan al sur de Chile, pero que informes policiales apuntan a un aumento en la intencionalidad de los siniestros.

“Hemos visto, y hay que ser claro, una mayor intencionalidad este año que otros años respecto del origen de los incendios”, dijo el secretario de Estado en ADN Hoy.

“Ahora, quién está detrás de esto: hay que ser serio, no sabemos. Pero sí hemos visto cómo niños por ver cómo prende un fuego hacen un incendio. Hay causas múltiples, pero sí nos llama la atención que en La Araucanía y Biobío hemos visto mayor intencionalidad”, agregó.

Walker también tuvo palabras para las declaraciones del ministro del interior subrogante, Rodrigo Ubilla, quien aseguró que algunos incendios estaban vinculados a la causa mapuche. “Creo que se refería a que hay grupos que quieren hacer daño y no lo quiero asociar a ningún grupo en particular”, dijo y agregó que “hay que esperar la información de inteligencia”.

Sin atribuirlo a ningún grupo en particular, la autoridad contó que brigadas “se han tenido que retirar de zonas porque se han visto sobrepasados por violentistas”. “Hay muchos pilotos que no quieren trabajar en determinadas áreas porque no quieren arriesgar su vida”, afirmó.