Ministro Corte Suprema y críticas de agrupaciones por DD.HH.: Cumplimos con nuestro deber

El ministro de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, se refirió a los cuestionamientos que ha recibido el máximo tribunal a raíz de la libertad condicional que se le otorgó a condenados por crímenes de lesa humanidad.



Sobre las críticas de entidades defensoras de los DD.HH., expresó que "no es posible que yo vaya a cambiar de opinión, porque piensan que uno tiene casi una posición política o ideológica y nosotros los jueces debemos resolver el problema que se produce a raíz de todo este quiebre institucional que nos va a perseguir hasta quizás cuándo".



Dolmestch comentó acerca de la postura de parlamentarios de realizar acusaciones constitucionales, afirmó que "tienen el perfecto derecho a hacerlo y no hay temores. Nosotros cumplimos con nuestro deber y lo seguiremos cumpliendo por lo que no tenemos ninguna visión distinta".



El ministro aclaró que "todo lo que sea convención internacional o ley impositiva es sujeto a interpretaciones".