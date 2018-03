Ministra Rivas y caso Matute: Si bien no he cerrado el sumario, esperaré un tiempo prudente

La ministra en visita del caso Matute, Carola Rivas, conversó en La Prueba De ADN acerca de las dificultades para realizar la investigación, luego de entregarle el sumario de la causa a los familiares del joven asesinado en Concepción.

"¿18 años después quién podría recordar? Nadie", comentó la jueza respecto a la investigación que determinó a 12 sospechosos, pero donde 7 se encuentran fallecidos y los otros están descartados.

Rivas aseguró que "en términos concretos y judiciales, con el equipo de la PDI que trabajamos estos 4 años (...) definimos que esto llegaba hasta aquí. Que ya no podemos avanzar", comentando que si bien no ha cerrado el sumario "esperaré un tiempo prudente para que la familia y sus abogados conozcan estas diligencias y ellos emitan alguna opinión, o me señalen si creen que falta alguna diligencia".

"¿Podremos conseguir responsables? Hasta el día de hoy no los tengo y no tengo diligencias. Si no hay más diligencias el destino procesal es el cierre del caso", concluyó la ministra Rivas.