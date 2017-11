Ministra Pascual: Fomentar la participación laboral femenina es lo más inteligente para el país

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, conversó en La Prueba de ADN acerca de la brecha en la igualdad de género en el mundo, donde según un informe del Foro Económico Mundial solo se cerrará dentro de cien años.

La secretaria de Estado aseguró que se está realizando un estudio para determinar el tamaño de la brecha de género en materia de salarios en el sector público, y comentó que "al mundo privado le falta asumir con mucha más fuerza su rol".

Pascual señaló que en el país "la agenda de género no puede lograrse si no hacemos esfuerzos sostenidos por incentivar la participación laboral femenina", señalando que lo que impide esta integración no es la educación, sino que "es algo cultural" explicando que las chilenas buscan integrarse a la fuerza laboral sin abandonar sus respectivas responsabilidades en el hogar, en vez de compartirlas con sus respectivas parejas.