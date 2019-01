Ministra Isabel Plá respalda campaña de 'un metro para Eloísa Díaz'

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, se refirió a la campaña iniciada por algunos sectores que pide rebautizar la estación "Hospitales", de la Línea 3 del Metro, con el nombre de Eloísa Días, la primera mujer doctora de Chile y Latinoamérica.

En conversación con 24 Horas, la secretaria de estado aseguró que una vez que supo de esta iniciativa, se contactó con el presidente de Metro y "él me explicó que Metro, desde sus inicios, ha bautizado sus estaciones no con homenajes, no con nombres de personas, que la excepción parcial es Fernando Castillo Velasco, porque la calle que está al lado se llama Fernando Castillo Velasco".

"Dicho lo anterior, que esa es una prerrogativa de Metro, y entendiendo las razones, sí me parece muy importante nombrar algo que sea significativo para la ciudadanía que lleve el nombre de Eloísa Díaz, de nuestra primera médica, que marca un punto muy importante para las mujeres (…) Que sea algo importante, incluso la calle Independencia podría llamarse Eloísa Díaz, porque es la calle donde están distintos centros hospitalarios, o un hospital importante, grande", agregó.

En esa línea, Plá planteo que "estamos en deuda" con Eloísa Díaz y que a ella le encantaría que se llamara así la estación de metro". "Respeto la decisión soberana de una empresa como Metro que se ha establecido un criterio que se ha respetado a través del tiempo y me gustaría muchísimo y así se lo voy a plantear al Presidente Sebastián Piñera el próximo martes cuando tenga una bilateral, que nosotros propongamos un espacio que sea muy representativo para la ciudad, hablando de la ciudad de Santiago, y que lleve el nombre de la primera médica de Chile", dijo la ministra.

La campaña de "Un Metro para Eloísa" fue creada por el rector de la U. de Chile Ennio Vivaldi, con el fin de buscar una mayor equidad de género visibilizando la labor de Díaz, quien ingresó a estudiar Medicina en 1881, siendo parte importante de la historia nacional.