Ministra de la Mujer: Esperamos que no haya cambios administrativos a ley de aborto

La ministra de la Mujer y e Equidad de Género, Claudia Pascual, manifestó este jueves su esperanza de que no se realicen cambios a la ley de interrupción del embarazo en tres causales.

Esto, después que la designación de Isabel Plá como futura titular de la cartera desatara críticas en su contra por la postura anti aborto que ha manifestado abiertamente.

"No sólo esperamos que ésta no se cambie, sino que quiero recordar que en las últimas 48 horas han habido tres ministros designados por el Presidente electo Sebastián Piñera que no van a modificar la ley", dijo.

En ese sentido, Pascual remarcó que el Ejecutivo espera "que no se hagan modificaciones administrativas que impidan el ejercicio oportuno y tal cual fue debatido de manera democrática en el Parlamento".

La ministra de Salud, Carmen Castillo, por su parte, recalcó que la ley de aborto está vigente y anunció que durante los próximos días estarán disponibles los protocolos y reglas técnicas para su aplicación.