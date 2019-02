Ministra de Educación dice que alumna transgénero 'tiene derecho' a estudiar en el Liceo 1

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, aseguró que la alumna transgénero que postuló al Liceo 1 Javiera Carrera, definido como sólo para mujeres, "tiene el derecho legal” a estudiar ahí.

"Desde el punto de vista del Ministerio esta niña si tiene derecho a estudiar en el liceo de su elección", dijo la secretaria de Estado.

En 2017, la adolescente era alumna del Liceo Barros Borgoño, pero sus padres lo sacaron porque era constantemente discriminado y quisieron matricularla en el recinto de Compañía para cursar tercero y cuarto medio.

Sin embargo, el establecimiento negó el ingreso de la menor de edad porque "la ley actual no permite matricular en un establecimiento monogenérico a estudiantes con un sexo registral distinto al estipulado en las bases del liceo".

Ante esta situación, Cubillos pidió al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, revisar la situación y que busque “la opción legal que permita a esa niña acceder y llegar al liceo que ella quiere asistir”.

"Del mismo modo le pedí a la seremi de la Región Metropolitana que se comunicara con su mamá para que le dijera que esa era la voluntad porque creemos que existiendo hoy día una ley de identidad de género, no porque no haya entrado aún en vigencia y no están en vigencia los reglamentos, pueda ser perjudicada por un tema de plazos simplemente", agregó.



Marcela Cubillos

"Creemos que la Ley General de Educación que garantiza el acceso a la educación debiera permitir que esta niña, si hay cupo y el liceo la acepta, ella pueda en el recinto de su elección", sumó.

La titular del Mineduc aseguró que su cartera "es fundamental que una niña que está sufriendo bullying y maltrato en su colegio y así ha sido denunciado por ella y su mamá, lo fundamental es su seguridad su bienestar y su derecho a la educación".