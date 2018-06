Ministra de Cultura responde al polémico ataque de Chahuán: "Fue sumamente violento"

El martes pasado el senador Francisco Chahuán (RN) habló sin filtros en el consejo de Renovación Nacional de la región de Valparaíso, cuestionando la lenta instalación del Gobierno, principalmente en regiones.

Tras ello, este jueves disparó contra la ministra de Cultura, Alejandra Pérez, asegurando que no sabe o no entiende mucho de la materia, junto con pedir que no se publicara una entrevista que dio a El Mercurio. "Fue una vergüenza. La debieran haber hecho salir a patadas de este Gobierno. ¡A patadas!".

Horas más tarde, la secretaria de Estado se refirió a los cuestionamientos realizados por Chahuán hacia su persona. "Nunca tuve una crítica de él de ningún tipo. Lo invito a conversar y que me diga todo lo que piensa en la cara, frente a frente.

¿Le sorprende el uso de este lenguaje del senador? "Fue sumamente violento, pero yo dejaría el tema hasta aquí. No he hablado con él hoy (jueves)".

Sobre las disculpas efectuadas por el parlamentario, sostuvo: "Las acepto en medida que eso ayude a seguir avanzando. Estamos en un país en que todos cabemos y no nos tenemos que tratar de esa forma. Él sabe que puede llamarme, criticarme, que puede pedirme lo que sea. Yo siempre he estado ahí para escucharlo y aclarar sus dudas", agregó la titular de la cartera.

¿Las críticas fueron por ser mujer? "Lo que te puedo decir es que nunca es bueno sacar a patadas a nadie de ningún lugar", aseguró la ministra.

"El ya dijo que fue un error y yo trataría de pasar a otro tema. Estoy trabajando por el país, con el Gobierno y eso es lo que me tiene preocupada hoy", cerró.