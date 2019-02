Ministra Cubillos es cuestionada por opinión sobre las tareas de los ministerios

Una declaración desafortunada fue la que realizó la ministra de Educación, Marcela Cubillos, con respecto a las tareas que deben realizar los ministerios.



La postura se dio cuando la titular de la cartera fue cuestionada en el hecho de que no ha escuchado a quienes se han visto beneficiados por el sistema de admisión escolar que existía hasta hace poco.



Al respecto, la ministra escribió un tuit en donde manifestó que los ministerios se preocupan solo de los que no cuentan con privilegios.



"Vivienda se preocupa de los que viven en campamentos y no de los que tienen casa. Desarrollo Social de los niños del Sename más que del resto. Trabajo de los que están sin trabajo. Salud, de los que están sin vacuna y no los vacunados. Gobierno, de los afectados por incendios y no los 'no afectados'", expuso.



Como era de esperar, la postura de Cubillos generó una amplia repercusión, principalmente porque la propia Constitución en el Artículo 19, inciso décimo, establece que el Estado debe asegurar la gratuidad de la enseñanza básica y media a toda la población.





