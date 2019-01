Ministerio de Salud llamó a los jóvenes entre 20 y 24 años a vacunarse contra el sarampión

Con información de María José Montero.



Está vigente la campaña de vacunación contra el sarampión, Rubeola y parotiditis, para el grupo de jovenes entre los 20 y 24 años. La medida estaba programada, pero toma aun más relevancia debido al brote de sarampión, que registra 23 casos en el país. La inmunización es gratuita, en todo el territorio nacional y rige hasta el 28 de febrero, con posibilidad de extención, en caso de no lograr el 80% de cobertura. La subsecretaria de salud pública Paula Daza, explicó que este grupo etareo es fundamental debido a que tienen menor cobertura, y es una población que tampoco estuvo expuesta al virus, y esto significa que tienen menor inmunidad.



"Lo primero es haciendo una campaña en que las personas en este periodo de edade lleguen a los centros de vacunación a vacunarse. No requerirán de una orden médica, es una vacuna gratuita", expresó.



Luis del Piano, presidente de la sociedad chilena de infectología recalcó que es importante que los jovenes entre 20 y 24 años acudan a los centros de salud, para recibir la vacuna, más con el aumento de la migración de población adulta joven y cuando se deconoce si fueron vacunados o no en la infancia.



"Hay que hacer todo el llamado posible porque es una población foco bastante distante del programa de vacunación. Hay que hacer mucha promoción, hincapié de que es relevante tanto para ellos como para el resto de población de menores que se puedan inmunizar", indicó el experto.



Se espera vacunar a más de 1 millón 390 mil personas, pertenecientes al grupo entre los 20 y 24 años. Además se mantiene la recomendación a quienes viajen, fuera de Chile y que hayan nacido entre 1971 y 1981, y que no tengan antecedentes de haber recibido la segunda dosis de vacuna después de los 12 meses de edad.

Además como parte del Plan Nacional de Inmunización deben ser inoculados los niños de un año, que corresponde a la pimera dosis y repetir la vacuna a los siete años, además esto se extiende como medida de prevención a los lactantes entre seis y 11 meses de edad, que en caso de viaje, deben ser vacunados , al menos dos semanas antes de salir del país.