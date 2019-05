Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria por brote de dengue en Rapa Nui

El Ministerio de Salud junto con la Contraloría General de la República decidió decretar alerta sanitaria por el surgimiento de un brote de dengue en Rapa Nui.

La decisión fue tomada en conjunto a las autoridades de la isla, con el fin de que las comunidades locales contribuyan con a fomentar las medidas de prevención y autocuidado del virus.

En palabras del Seremi de Valparaíso, Francisco Álvarez, explicó que "es necesario que la comunidad tome conciencia y contribuya a fomentar las medidas de autocuidado, como por ejemplo utilizar repelentes en las zonas expuestas del cuerpo y usar camisas y pantalones largos. Es importante desechar los objetos que no se utilicen y que pudieran acumular agua, como neumáticos viejos, latas y botellas. Les pedimos que destapen desagües y canaletas, entre otras acciones".

A la fecha existen 22 casos de dengue en la isla, a lo que se sumó un brote en Tahití de dengue serotipo2 que es más virulento. Por este motivo, se hizo necesario decretar la alerta, según informó el Instituto de Salud Pública.

Por su parte el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds, declaró que "este es un problema de nunca acabar si vamos a seguir con la técnica de la improvisación. Lo que necesitamos hacer es atacar el fondo del problema trayendo estas nuevas tecnologías y estos nuevos avances".

A sus palabras, agregó que la isla ya tomó una decisión de cómo enfrentar esta enfermedad hace dos años y es la esterilización. Sin embargo, apunto que "todavía no se activa, todavía no se invierte y no sé qué se espera".

Cabe destacar que el dengue, es un virus que se transmite a través del mosquito Aedes Aegyptiy, que produce un estado febril agudo, que puede durar semanas y ser asintomático. No obstante, quienes presenten manifestaciones de la enfermedad pueden sufrir riesgo vital.