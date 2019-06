Minero rescatado en Tocopilla: 'La experiencia fue terrible'

Leonardo Condori, único sobreviviente del derrumbe en la mina Directorio 8 de Tocopilla, en la región de Antofagasta, fue dado de alta del hospital Marcos Macuada "físicamente bien" y a la "espera del reporte psicológico", de acuerdo con una publicación de El Mercurio de Antofagasta.

Durante la tarde del domingo, el ciudadano boliviano de 64 años relató su experiencia.

"Sólo quiero agradecer. La experiencia fue terrible y no quiero que nadie la pase. Yo era quien golpeaba para dar respuesta a los rescatistas, pero no perdí esperanzas pues sabía que mi hermano no me iba a dejar, lo sabía bien. Estaba consciente de todo, sabía a lo que estaba expuesto, pero no hasta este extremo", dijo.

En el incidente fallecieron Salomón Veizaga, de 45 años, y su hijo Denny Veizaga, de 19, ambos también bolivianos.