Minera Escondida confirmó su asistencia a la reunión con la Dirección del Trabajo

La compañía Minera Escondida confirmó su presencia en la instancia de conversación, propuesta por la Dirección del Trabajo de Antofagasta, con el fin de poder acercar las posiciones entre BHP Billiton y el Sindicato Nº1 de la empresa. Una cita que se llevará a cabo el lunes a las 15:00 horas.



A través de un comunicado, el vicepresidente de Asuntos Corporativos, Patricio Vilaplana, valoró este espacio que se promueve por parte de la autoridad regional, aunque reiteró la preocupación en torno al bloqueo que existe en el acceso principal a las instalaciones de faena.



“Una conversación debe darse en un espacio de respeto, que garantice condiciones de legalidad, que hoy, no están dadas. Desde el inicio de la huelga, no hemos podido ingresar a nuestra casa. ¿Y esto debiera parecernos normal? No hemos podido realizar cambios de turno, no solo porque el camino está bloqueado, sino porque cuando lo intentamos nuestros trabajadores y colaboradores fueron amenazados y obligar a retornar a la ciudad”, declaró.



Vale decir que Minera Escondida ha manifestado su preocupación, debido a los graves sucesos ocurridos en faena, a las diversas autoridades. Por ende, vuelven a señalar que “retomar las conversaciones, implica también cesar los bloqueos”.