Milton Juica y beneficios a condenados de Punta Peuco: "Estos cambios de criterio son esperables"

El exintegrante de la sala penal de la Corte Suprema, Milton Juica, profundizó sobre los beneficios que se otorgaron a criminales condenados por crímenes de lesa humanidad y que cumplían condena en el penal Punta Peuco.

En conversación con La Tercera, el exministro se mostró esquivo a referirse sobre "un tema que está en discusión en este momento".

No obstante, precisó que "estos cambios de criterio son esperables cuando llegan nuevos ministros, es así la institucionalidad".

"En el Poder Judicial nada puede tomarte por sorpresa, las cosas ocurren, son continentes de cinco ministros que tienen opiniones y las mayorías son las que mandan", subrayó.

Pese a todo, advirtió que estamos frente a "una cuestión coyuntural que se dio por una integración de sala y que puede variar en cualquier momento".





Ante los fallos, Juica puntualizó que "no tengo por qué sentirme dolido, si yo no soy parte interesada en los temas. Yo fui un juez independiente y resolvía lo que me parecía, y lo que resuelvan otras personas ya deja de tener para mí, desde el punto de vista de interés, ninguna observación. Académicamente puedo tener opinión, pero esa me la reservo".

Durante su período liderando la Corte Suprema, el arrepentimiento de los internos y su colaboración eran requisitos fundamentales para recibir la libertad condicional.

Sobre este punto, precisó que "frente a cuestiones jurídicas siempre hay dos opiniones y cada persona defiende su opinión en el sentido que le mejora su situación con su cliente, pero claramente que el tema de las libertades condicionales, en general, no era tema que tuvieran que resolver los jueces".

"Aquí el tema de fondo es que hay que legislar para que se constituyan y se creen los tribunales de ejecución, que todo sea un procedimiento jurisdiccional con derecho a defensa, con intervención del Ministerio Público, Defensoría Penal Pública y con instituciones naturalmente mucho más instruidas en materia de reinserción social, porque este es un tema de reinserción social finalmente", concluyó.