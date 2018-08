Mil ciento treinta y dos trasplantes renales alcanza el Hospital del Salvador

Mil ciento treinta y dos transplantes renales alcanzó el Hospital del Salvador, al conmemorarse el aniversario número 50 de la primera intervención de esta índole a cargo de los doctores Emilio Roessler y Fernando Hidalgo, quienes comentaron los pormenores de esta histórica e inédita implantación en un paciente durante una noche de 1968.

En su texto "Hitos del transplante renal del Hospital Salvador", el Doctor Emilio Reussler comenta que "la procuración se realizó en los pabellones del Instituto ante la atónita mirada del personal que veía algo nuevo, inusitado y dramático: la operación a un cadaver asépticamente, que en aquella época no les hacía mucho sentido. Por nuestra parte, la emoción y la tensión nos hizo olvidar el cansancio y comenzamos a reunir al equipo: el doctor Luis Cabrera, quien dejó huellas imborrables en la anestesiología nacional, los doctores Juan Reyes, Johannes Wilckens, el interno Patricio Quijada y Carmen Salbach fue la arsenalera".

"Era necesario trasladar el riñón desde Neurocirugía a los pabellones de Urología y había que recorrer el largo corredor que en esa época era oscuro y estaba en mal estado. El órgano obtenido era utilizable y lo llevamos en una olla Marmicoc sustraída del hogar de alguno de nosotros, en hielo y cubierto con una compresa en manos de un paramédico", relata el Doctor Reussler.

"Al entrar a esa obscura boca de lobo que era el pasillo, me produjo un pavor al darme cuenta de que si el que llevaba el riñón tropezaba y caía, perdíamos el órgano. Decidí que si el órgano se iba a caer, que se me cayera a mi. Tomé la olla y me hice cargo del traslado. Afortunadamente, todo salió bien", agregó.

El protagonista de esta historia fue un niño de 17 años que recibió el primer transplante realizado en el Hospital del Salvador, un momento sublíme que se concretó al vigésimo día de realizada la intervención. Lamentablemente, el paciente falleció a los tres meses por infecciones oportunistas.

En la actualidad, la Doctora Ximena Rocca, Jefa de Transplantes del Hospital del Salvador, manifestó que "es muy bonito ser parte de esta celebración. Es algo histórico desde el punto de vista de la logística, de lo dificil que ha sido montar una actividad como esta y que requiere que se conjuguen tantas variables en el sistema público. El Hospital del Salvador tiene un espíritu de servicio bastante marcado y es por ello que recordamos esta intervención.