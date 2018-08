Michelle Bachelet presentó su nueva fundación y descartó futura candidatura presidencial

La expresidenta, Michelle Bachelet, dio el vamos a su nueva fundación, Horizonte Ciudadano, la cual se enfocará en el desarrollo sostenible de cara al 2030.



En la instancia, la otrora mandataria aprovechó de descartar que la instancia se utilice con el afán de buscar una nueva reelección como máxima autoridad del país.



"No pierdan el tiempo en buscar candidaturas donde no las hay, lo he dicho hasta el infinito y lo vuelvo a repetir: No las hay", dijo.



Bachelet sostuvo que ahora buscará realizar aportes como ciudadana, por lo que "no lo haré en la primera línea de la discusión nacional".



Vale mencionar que Horizonte Ciudadano será presidida por Valentina Quiroga, exsubsecretaria de Educación.