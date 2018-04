Metro separa a asistente involucrada en agresión a mujer en estación Cal y Canto

Tras la polémica por la agresión sufrida por una mujer en la estación Cal y Canto, este viernes Metro de Santiago solicitó a la empresa contratista EULEN que la asistente involucrada "deje de prestar servicios para el tren subterráneo".

La decisión se sustenta en los antecedentes recabados por la compañía, incluyendo el testimonio de la víctima, "que evidencian de manera clara el incumplimiento de los protocolos establecidos para situaciones como la registrada", señaló.

"En cuanto a la posibilidad de tomar fotografías dentro de la red de Metro, se reitera que no existe restricción para que los pasajeros puedan hacerlo y que sólo se requiere autorización cuando ello sea para fines comerciales o publicitarios", explicó.

Esto, porque en su relato, Romina Muñoz, dijo haber solicitado ayuda para una persona no vidente, momento en el que uno de los guardias "me contestó de una manera grosera", razón por la que decidió tomarle una captura.

"Cuando llega el metro y voy a subir, la asistente de Metro como ellos le llaman, me saca del pelo y me dice: no te vas a ir porque está prohibido sacar fotos", describió.

A raíz de esto, la empresa sostuvo que "está tomando las acciones para reforzar y garantizar" el adecuado cumplimiento de la labor de su personal.