ME-O denuncia amenazas de diputado del Partido Radical

El candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, denunció que ha recibido amenazas desde el comando de Alejandro Guillier, luego que el diputado radical Fernando Meza publicó su celular personal en un perfil de Facebook.

ME-O dijo que, quien haya publicado su celular personal, "tuvo éxito, porque ya me han llegado comentarios por Whatsapp".

"Yo quiero ver qué dice el candidato Guillier sobre uno de sus queridos amigos del partido radical, que me ofreciera balas, porque esa fue una de las amenazas, espero que no mire para el lado, como lo hizo cuando se descubrió que algunos de sus votos estaban relacionados con el narcotráfico", agregó.

Las amenazas que he recibido durante las últimas horas no me detendrán. Duele que vengan del comando de @guillier, espero q él se pronuncie.