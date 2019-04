Menor de edad murió en persecución con Carabineros

Un menor de edad murió en el hospital El Carmen tras el choque frontal de un auto robado con una patrulla de Carabineros, en la comuna de Pudahuel.

De acuerdo con información policial, la víctima fatal, un joven de 15 años, había sustraído el vehículo junto a otros tres adolescentes, alrededor de las 02:30 horas, en la misma comuna de Pudahuel.

Según el teniente José Ramírez, "el personal policial estaba en seguimiento del vehículo en la calzada, en normal dirección del tránsito; el vehículo en el que se movilizaban los delincuentes venía contra el sentido del tránsito y se enfrenta al dispositivo policial. Al no frenar, el personal policial no alcanza a hacer el quite y colisionan".

Producto del impacto, también resultaron heridos dos carabineros. Los menores de edad sobrevivientes quedaron detenidos.