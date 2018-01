Medios internacionales destacaron el "dolor" y la "vergüenza" del Papa por los abusos de sacerdotes

La primera jornda de actividades del Papa en Chile estuvo marcada por sus declaraciones sobre los abusos sexuales cometidos por sacerdotes.

En un acto celebrado en La Moneda, Francisco expresó "dolor y vergüenza" por el "daño causado a niños por parte de ministros de la iglesia".

Las palabras del jefe de Estado vaticano repercutieron más allá de las fronteras chilenas y así reaccionaron los medios internacionales más importantes.

The New York Times citó las palabras de Francisco y aseguró que "el tema de los abusos eclesiásticos es uno de particular relevancia en su visita a Chile". Además, dio cuenta de que Juan Carlos Cruz, denunciante de Fernando Karadima, rechazó el perdón del Papa.





"Una de las víctimas de Karadima escribió en Twitter que se trata de 'palabras vacías'", destacó el medio.

Según Clarín de Argentina, "las palabras del Papa fueron recibidas con un aplauso por las cerca 700 personas reunidas en el patio de Los Naranjos" y resaltó que "la llegada de Francisco ha reavivado el escándalo de los curas pederastas" en Chile.





Para La Nación, también del país trasandino, Francisco abordó los abusos "consciente de que se trata del gran tema de esta visita, del que se habla aquí desde hace meses, en los que hubo fuertes protestas contra la Iglesia".





El País de España destacó que las palabras y el viaje del representante del Vaticano también tienen por objetivo mejorar la imagen de la Iglesia en la región. "Este es uno de los asuntos centrales de un viaje pensado para tratar de revitalizar, con la figura del Papa argentino, que genera pasiones en todo el mundo, una iglesia con problemas graves".





El sitio de la RAI, al igual que los otros medios, recordó el caso de los abusos de Fernando Karadima y cómo reaccionó el Vaticano. "Lo suspendió en divinis en 2012, pero no lo redujo al estado laico. Una medida de caridad dada la edad avanzada del sacerdote que las víctimas nunca han entendido".





En Francia, Liberation reportó que al Papa le bastó "una pequeña frase de apenas un minuto" para recibir "un fuerte aplauso" de las autoridades presentes. El medio galo agrega que "es probable que estos escándalos (principalmente los abusos de Karadima) socaven un viaje papal que Francisco quiso enfocar principalmente en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas".