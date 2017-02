Mediodía en ADN: ¿Por qué los productos adelgazantes no aseguran buenos resultados?

El Sernac denunció a diversas tiendas y farmacias por infringir la ley de protección de los derechos de los consumidores tras detectar que varios productos adelgazantes contienen información errónea que lleva al engaño a sus consumidores, los que confían en que pueden servir para bajar de peso.

Es importante señalar que para tener una buena salud es necesario complementar de manera efectiva la actividad física y una dieta supervisada por profesionales. Tal como lo plantea la nutricionista de Equiliv, Nicole Figari, que afirmó que en la alimentación siempre se deben considerar las porciones.

"Si como menos de lo que gasto, efectivamente se baja de peso. La alimentación no tiene que ser fome", comentó ante la costumbre de eliminar alimentos y obsesionarse con adelgazar usando estos productos. "Son suplementos alimenticios, no fármacos, lo que no tienen una actividad propias en el cuerpo", aclaró.

Junto a ella, el profesor de educación física, Matías Silva, apoya lo planteado por la nutricionista, dejando en claro que el deporte y la actividad son complementarios a las dietas.

"La gente tiende a busca la salida fácil, en lugar de hacer un gasto energético implica tiempo y resultados a largo plazo, y por eso buscan estas pastillas", explicó el preparador criticando la búsqueda de los resultados rápidos. "Lo esencial es aumentar el gasto energético sin confiar ciegamente en estos productos, porque no podemos esperar que nos hagan adelgazar, es una salida facilista"