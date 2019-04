Médico de Hospital de Chillán enfrenta querella por fallecimiento de joven con síndrome de Down

La familia de una joven de 28 años, que padecía de síndrome de Down, presentó una querella por cuasidelito de homicidio contra un médico del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, imputando negligencia.



Se trata del caso de Carla Canales Soto, quien sufrió quemaduras a raíz de un accidente doméstico el pasado 7 de enero, en un incidente cuyas lesiones fueron catalogadas como superficiales-intermedias, afectando parte del tronco y la extremidad superior de su cuerpo al tomar contacto con un quemador de la cocina.



Al momento del suceso, los padres deciden trasladarla al Hospital de Quirihue, centro de baja complejidad, la que resuelve derivarla al centro asistencial señalado en primera instancia, puesto que no contaban con las condiciones para realizar un aseo quirúrgico, el cual requería de anestesia general.



El origen de los problemas



Al ser ingresada al servicio de urgencia, y según relata el documento de la querella, el médico Michael Grossmann omitió realizar un examen físico y visual a Carla, y solo preguntó si había ingerido alimentos. Tras esto, manifestó que el procedimiento debía realizarse con ocho horas de ayuno y, sin más explicación, fue regresada a Quirihue.



Quince horas después, a las 11:00 del día posterior, se realizó el aseo quirúrgico para ser regresada nuevamente al centro de salud de origen, sin indicación de antibióticos y a una sala común.



Desde el accidente, pasaron tres días donde fue otra vez derivada al Hospital de Chillán, pero con un shock séptico. Falleció, finalmente, por una falla multiorgánica el 19 de enero, provocada por una infección.



El padre de Carla, Carlos Canales, relató los hechos, indicando la serie de irregularidades y de la gravedad de los síntomas que presentó su hija. De hecho, mientras estuvo en Quirihue, la víctima manifestó diversos malestares y evidentes signos de infección. Así y todo, el personal médico bajó el perfil y argumentó que en vista de su condición (síndrome de Down), tenía un comportamiento exagerado.



Por esto, se cursó una querella por cuasidelito de homicidio contra el médico que recibió a la joven y los que resulten responsables, según indicó el abogado querellante, Luis Mencarini.



La respuesta del Hospital



En tanto, el director (s) del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, Óscar Chacón Ibáñez, aseguró que "no hemos recibido ningún requerimiento del Ministerio Público, pero entendemos que se trata de una querella criminal, es decir, un proceso contra una persona natural".



"Como institución, nos corresponde prestar la colaboración necesaria a los tribunales y a la Fiscalía para que se lleven a cabo las investigaciones y conozcan los hechos. En el momento que esto ocurra, cooperaremos en todo lo que se nos indique", complementó.