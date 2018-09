Mayol le recriminó a Bofill "hacer infomerciales" a favor de la Operación Huracán

Un careo tuvieron durante su participación en Mesa Central, el académico y excandidato a la presidencia, Alberto Mayol, y el otrora director de prensa de Canal 13, Cristián Bofill.



Durante una disputa en torno a si existe violación de los Derechos Humanos en Venezuela, el antiguo panelista de Tolerancia Cero le enrostró al sociólogo que no estaba siendo coherente con su postura, mientras que este le recriminó por su actuar durante la cobertura del medio de comunicación anteriormente señalado con la Operación Huracán.



"Si partimos con las definiciones de cada uno, Cristián, yo te puedo decir a ti que nos debes a todos los chilenos una importante explicación, porque tú hiciste como director de prensa prácticamente informerciales a favor de la Operación Huracán y estuviste publicitando directamente esa operación como una operación sólida, científica e importante, y no había ninguna investigación detrás de eso", expresó Mayol.



Tras esto, Bofill no quiso entrar en el debate y dejó de insistir en torno a su cuestionamiento sobre los DD.HH. en Venezuela, respondiendo que "no quiero entrar a una pelea chica y estúpida".