Mauricio Bustamante tras violento asalto: "Ojalá me devuelvan mi argolla de matrimonio"

Una dramática noche relató Mauricio Bustamante en primera persona, luego de que un grupo de delincuentes entrara violentamente a su casa, le robaran y lo golpearan.

"Estaba durmiendo, incluso estaba sin polera por el calor de anoche. No dejaron siquiera que me incorporara, no logré sentarme en la cama y ellos partieron golpeando y muy fuerte", contó poco antes de ir a una clínica debido a sus lesiones.

Además, se le quebró la voz y al borde de las lágrimas pidió a los delincuentes que le devolvieran uno de los objetos más preciados que le arrebataron. "Si ven esto, ojalá me devuelvan mi argolla de matrimonio de 25 años", rogó frente a las cámaras.

Solidarizando con las personas que también han sido víctimas de la delincuencia, Bustamante indicó que no podía indicar mayores detalles y que sólo puede reconstruir la historia en base a lo que le contó su esposa. "A ella la estaban encañonando, a mi me estaban pegando", afirmó Bustamante.