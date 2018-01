Matthei no pagará al Mineduc: "Hay un riesgo de que me lleven a la cárcel, pero lo voy a correr"

Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, insistió en su petición de adelantar la desmunicipalización de los colegios de la comuna, pese a que el director de Educación Pública, Rodrigo Egaña, explicó que este trámite sólo se podrá hacer en 2019, luego de un eventual consenso entre las cinco comunas que conformarán el servicio local del sector oriente: Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Providencia.

Sin embargo, Matthei fue enfática y aseguró que no pagará "ningún peso" al Ministerio de Educación de los $8 mil millones de deuda que tiene el municipio en educación, según ella, por culpa de la administración de Josefa Errázuriz.

"Quiero ser súper clara. No le voy a pagar ningún peso al Ministerio de Educación, porque ellos son los culpables de que la deuda se haya formado. Hay un riesgo de que me lleven a la cárcel, pero lo voy a correr", dijo la alcaldesa a El Mercurio.

La ex candidata presidencial de la UDI alegó que en el Mineduc tenía conocimiento de que la anterior administración estaba gastando los recursos en otras materias. "Sabían que estos fondos se estaban gastando en luz y en los sueldos de todos los compadres que contrataron, pero no hicieron nada hasta que yo llegué a la Municipalidad", dijo.

Matthei también se refirió a las declaraciones emitidas desde revolución Democrática, desde donde la acusaron de levantar este reclamo para tapar el despido de profesores.

"RD dejó una sobredotación de 150 profesores y eso nos cuesta más de $2 mil millones anuales. Que no vengan ellos ahora a culparme a mí. Yo tengo que reducir esos 69 profesores porque si no lo hago no llego a fin de año", contestó la alcalde de Providencia.